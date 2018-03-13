Mudurnu ilçesinde sabah saatlerinde başlayan ve aralıklarla devam eden sağanak, akşam saatlerinde yerini doluya bıraktı. Yaklaşık 10 dakika etkili olan dolu, ilçede günlük yaşamı ve ulaşımı olumsuz etkiledi.

AA'nın haberine göre, dolu nedeniyle yol kenarlarında su birikintileri oluşurken, vatandaşlar da çatı altlarına girerek yağışın durmasını bekledi.

Aşırı yağış nedeniyle tıkanan mazgallar ise Mudurnu Belediyesi ekiplerince açıldı.

Bolu kent merkezinde de sabah saatlerinde başlayan sağanak aralıklarla devam ediyor.

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