Bolu'da fizik tedavi gören 40 hasta ve refakatçi zehirlendi

Edinilen bilgiye göre, Bolu'nun Karacasu Beldesinde bulunan İzzet Baysal Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde bulunan 26 hasta ve 14 refakatçi de öğle yemeğinin ardından bulantı ve kusma şikayetleri başladı. Tedavi gören vatandaşların arka arkaya zehirlenme belirtileri göstermesi üzerine Fizik Tedavi Hastanesi'ne çok sayıda ambulans sevk edildi. Öğle yemeğinden zehirlendikleri düşünülen hastaların bir kısmı ambulansla kentteki çeşitli hastanelere kaldırılırken, bir kısmı da özel araçlarla götürüldü.
İHA'nın haberine göre; eşi hastanede tedavi gören Perihan İlbey, öğle yemeğinde tavuk, tatlı ve çorba verildiğini fakat yemeklerden daha önce de şikayetçi olduklarını ifade ederek, "Yemekten yiyenlerin hepsi çok kötü oldular ve kusmaya başladılar. Ben de arkadaşımla 'iyi ki bize bir şey olmadı" diye konuşuyordum. Sonra yukarı çıktığımda arkadaşım can veriyordu. Sağlık durumu çok kötü olanlar da var" dedi.
Tedavi görmek için Ankara'dan geldiklerini ve 6 aydır Fizik Tedavi Hastanesi'nde olduklarını söyleyen İlbey, "Bu hastanenin her şeyi çok iyi ama yemekleri çok kötü. Bir keresinde yemeği alarak müdüre gittim, 'eğer bu yemeği siz yerseniz biz de yiyelim' dedim. Pişmemiş çiğ yemeği getirmişler. Benim eşim şeker hastası. Ona bu yemeği nasıl yedireyim. Tansiyonu çıkar diye dışarıdan da yemek aldırmıyorlar. Eşim bir deri bir kemik kaldı" şeklinde konuştu.
Konuyla ilgili il Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "İl Sağlık Müdürlüğü ve Gıda Tarım Hayvancılık İl Müdürlüğü uzman ekipleri tarafından gerekli incelemeler gecikmeksizin başlatılmıştır. Yemek ve içme kullanma suyu ile kaplıca havuzu sularından tetkik yapılmak üzere numuneler alınmıştır. Şuan itibariyle durumu ağır olan vaka olmayıp, etkilenen kişilerde ishal bulunmamaktadır. Bulantı ve kusma şikayetleri dışında bir bulgu yoktur. Vakalardan 10 kişi Köroğlu Devlet Hastanesine sevk edilmiş olup diğer vakalar yerinde tedavi altına alınmıştır" denildi.
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