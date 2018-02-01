Bolu'da etkili olan fırtına nedeniyle sarıçam ormanındaki çok sayıda ağaç zarar gördü.



Bolu Orman Bölge Müdürü Hasan Keskin, yaptığı açıklamada, ocak ayının ortalarında kar yağışının etkili olduğunu, daha sonra havaların ısındığını, toprağın yumuşayarak çamurlaştığını, ardından şiddetli rüzgarın etkisini gösterdiğini söyledi.

"ÇALIŞMAYI HIZLI BİR ŞEKİLDE YAPACAĞIZ"



Aladağ bölgesinde sarıçam ormanında çok sayıda ağacın devrildiğini anlatan Keskin, "Bu devrikler genelde şeritler halinde ve lokal alanlarda. Alabarda, Ardıç ve Taşlıyayla mevkinde devrikler var. Bölgede tespitlerimiz devam etmekte. Yaklaşık 30 bin metreküp devriğimiz oluşmuş durumda. Bununla ilgili tespit çalışmalarımız hızlı bir şekilde devam ediyor." diye konuştu.





Keskin, devrilen ağaçların çürümeye uğramaması için gerekli önlemlerin alınacağını belirterek, "Orman köylülerimiz ve kooperatiflerimizle bu çalışmayı hızlı bir şekilde yapacağız. Bunları en iyi şekilde değerlendirerek, orman depolarımıza getirip, piyasaya arz edeceğiz. Daha sonra da bu sahalarda ağaçlandırma işlerini de gerçekleştirmiş olacağız. İnşallah nisan ayına kadar çalışmalarımızı tamamlamış olacağız." ifadelerini kullandı.

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