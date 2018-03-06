Aktaş Mahallesi, Fakı Cemil Sokak'ta bulunan bir elektrik direği kentsel dönüşüm kapsamında yenilenen sokaktaki trafiğe engel olmaya başladı.

DHA'nın haberine göre; alçak gerilim şebekesine bağlı beton direğin kaldırılmasına karar verildi. Ekipler, direği taşımak için geldiklerinde üzerinde bulunan leylek yuvasını fark etti.

Direği kaldırması için getirilen vinç operatörüne direğin leylek yuvasına zarar verilmeden çıkarılması yönünde talimat verildi. Elektrik direği önce vinçle yerinden dikey olarak çıkarıldı. Ardından, direk yeni yerine, üzerindeki leylek yuvası bozulmadan dik olarak dikkatle taşındı. Leylek yuvası zarar görmeden direğin montaj çalışması tamamlandı.

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