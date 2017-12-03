Bolu'da otomobil TIR'a arkadan çarptı: 2'si ağır, 5 yaralı

Kaza, saat 18:30 sıralarında TEM Otoyolu Yeniçağa İlçesi mevkiisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, TEM Otoyolu Ankara istikametine seyir halinde olan Gökhan Yücel idaresindeki otomobil, aynı yönde ilerleyen Cengiz Güler yönetimindeki TIR'a arkadan çarptı.

İHA'nın haberine göre; çarpmanın etkisiyle tırın dorsenin altına giren otomobilde bulunan Gökhan Yücel, Mehtap Yücel, İlkay Acarer, Nilda Acarer ve Rabia Yücel Acareri yaralandı. İhbar üzerine olay yerine UMKE ve itfaiye ekipleri sevk edildi. TIR'ın altındaki otomobilden çıkarılan yaralılar olay yerinde bulunan 112 Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kent merkezindeki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

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