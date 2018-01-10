Bolu'da, geçtiğimiz yıl Ekim ayında sosyal paylaşım sitesi üzerinden tanıştığı hemşire T.D.'yi Bolu'daki evine götürerek taciz ettiği iddiasıyla tutuklanan Taşkesti Belediye Başkanı Saim Çevik'e 25 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

İHA'nın haberine göre, Bolu'da, geçen yıl Ekim ayında, sosyal medya hesabı üzerinden tanıştığı hemşire T.D.'yi, siyasi çevresini kullanarak iş bulma vaadiyle Bolu'ya çağıran Taşkesti Beldesi Belediye Başkanı Saim Çevik hakkında T.D.'ye yönelik olarak, "basit cinsel saldırı", "hürriyeti tahdit" ve "kasten yaralama" suçlarından 25 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Belediye Başkanı Saim Çevik'in hemşire T.D.'ye karşı işlediği iddia edilen taciz ve diğer suçların ayrıntılı olarak anlatıldığı Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianameye göre, Bolu'da bir kafede buluşan Çevik ve T.D., daha sonra Çevik'in teklifi üzerine alkollü bir mekana gitti. Alkol aldıktan sonra mekandan ayrılan Çevik ve T.D. daha sonra başka bir alkollü mekana gittikleri sırada Saim Çevik hemşire T.D.'yi arabada zorla öpmeye çalıştı. T.D.'nin iddiasına göre, Saim Çevik kendisini ikinci mekana zorla götürerek içki içmeye de zorladı.

"SENİ BU HALDE EVE GÖNDEREMEM"

Şahıslar alkol aldıktan sonra Saim Çevik yanında bulunan T.D.'yi Bolu'daki evine götürdü. T.D.'ye, 'Seni bu halde eve gönderemem. Bundan sonra senin arkandayım. Bu ev de artık senin" diyerek ikna etmeye çalıştı. Çevik'in ikna çabasının ardından evden çıkamayacağını anlayan T.D. ise kendisini tuvalete kilitleyerek, bir yakınına evin konumunu atarak yardım istedi.

Bir süre sonra tuvaletten çıkan T.D., evin camından atlayarak kaçmaya çalıştı. Yaralanan hemşire T.D.'yi tekrar eve çıkaran Saim Çevik, genç kadını 'Seni mahvederim' şeklinde tehdit ederek korkutmaya çalıştı. Daha sonra İbrahim adında bir tanıdığını olayın olduğu eve çağıran Çevik, "Bu kız beni bitirdi. Camdan atladı. Çabuk gel. Ben burada değilim. Bu olayı sen yapmış olacaksın" diyerek suçu üstlenmesini istedi.

Genç kadının şikayetin üzerine gözaltına alınan ve sonrasında tutuklanan Taşkesti Beldesi Belediye Başkanı Saim Çevik, gittikleri yemek ve eğlence yerlerine teklifin T.D.'den geldiğini belirterek, kendisine tuzak kurulduğunu iddia etti.

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