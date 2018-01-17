Bolu'nun Mudurnu ilçesinde evindeki sobayı benzinle tutuşturmak istenen yaşlı adam, yangından itfaiye tarafından kurtarılan kedisiyle evinin yanışını izledi.



AA'nın haberine göre ilçeye bağlı Ordular köyünde yaşayan 83 yaşındaki Ali Meşe, tek katlı ahşap evinde bulunan sobayı benzin dökerek tutuşturmak istedi. Bu sırada alevlerin birden parlaması üzerine çıkan yangını gören köy sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Meşe ile eşi ve 2 çocuğunun yaşadığı ahşap ev, yangında kullanılamaz hale gelirken, Meşe, yangından kedisinin kurtulmasıyla teselli oldu.



KAR ALTINDA KEDİSİYLE EVSİZ KALDI



Yangın esnasında evde bulunan ve ekipler tarafından kurtarılan kedisini gören Ali Meşe, söndürme çalışmalarını kucağına aldığı kedisine sarılarak izledi.



Sobayı yakmak için benzin kullandığı esnada yangının çıktığını anlatan Meşe, yaptığı açıklamada, "Sobaya benzin dökmüştüm ve sobanın parlamasıyla dışarı kaçtım. Dumanlar içinden eşim ve iki oğlum da evden çıktı. Evin bodrumunda bulunan 14 tavuktan 13'ü öldü." dedi.





Meşe'nin komşusu Bahattin Gülen ise yangını fark ettiği esnada alevlerin yükseldiğini ve evin kısa bir süre içerisinde yandığını kaydetti.

İBRAHİM KALIN'DAN MÜJDELİ HABER



Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, konuyla ilgili Bolu Valisi ile görüştüğünü belirterek 'Ali Meşe amcanın ihtiyacı giderilecek inşallah. Büyük geçmiş olsun. Ne amcamız ne de kedisi üşüsün..." mesajını paylaştı.

— Ibrahim Kalin (@ikalin1) January 17, 2018

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