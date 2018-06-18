Yüzde 65'i ormanlarla kaplı, yaklaşık 200 göl ve göleti, serin ve temiz havası ile son yıllarda takımların gözde kamp yeri haline gelen Bolu, yeni sezon hazırlıkları kapsamında kentteki otellerle görüşmeye başlayan yerli ve yabancı futbol kulüplerini ağırlamak için gün sayıyor.
Kamp sezonu öncesi Gerede, Bolu Dağı, Abant yolu, Karacasu ve merkezde bulunan, bakım ve onarım işlemleri tamamlanan tesisler, 18 antrenman sahasıyla 1 Temmuz'dan itibaren yerli ve yabancı futbol takımlarını ağırlayacak.
2018- 2019 futbol sezonu öncesi Azerbaycan, Ukrayna, Romanya, Slovakya, Sırbistan, Bulgaristan, Suudi Arabistan ve İran'dan takımlar, bölgedeki tesislerde rezervasyonlarını yaptırdı.
Ayrıca Spor Toto Süper Lig, Spor Toto 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'den çok sayıda takımın da burada kamp yapması planlanıyor.
YILMAZ: DÜNYA TAKIMLARI DA GELSİN İSTİYORUZ
Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, spor federasyonlarının tamamı ile temas halinde olduklarını ve kentin spor turizminin merkezi olması yönünde çalışma yaptıklarını söyledi.
Spor denildiğinde akla futbolun geldiğini ifade eden Yılmaz, "Bolu'ya 300 futbol sahası yapacak kadar alan planlamamızı yaptık. Oryantiring çalışmalarımız da sürüyor. İzcilik Federasyonu zaten Bolu'yu merkez haline getirdi. Ulusal ve uluslararası etkinliklerin Bolu'da yapılması için çalışıyoruz. İnşallah Bolu, yakın gelecekte tabiat özelliğini, güzelliğini spor ile birleştirecek, dünyada sporun merkezi haline dönüşecektir." şeklinde konuştu.
Yılmaz, futbol takımlarının Bolu'yu tercih etmesindeki en büyük etkenin tabiatı olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:
"Takımlar kamp yapacakları yerde rakım, düzgün bir yer ve antrenman sahaları istiyor. Bolu'da zaten bu, çok uzun yıllardan beri var. Biz buraya sadece Süper Lig, 1'inci, 2'nci ve 3. Lig takımları gelsin istemiyoruz. Biz, dünya takımları da Bolu'ya gelsin istiyoruz. Antalya nasıl kış aylarında dünya takımlarını ağırlıyorsa yazın da bizim ağırlamamız lazım. Onun altyapısını kurmaya çalışıyoruz."
ERTEM: ABANT TABİAT PARKI'NA 2 ANTRENMAN SAHASI YAPACAĞIZ
Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Şahin Ertem, Bolu'nun spor kenti olma yolunda hızlı bir şekilde ilerlediğini, bu coğrafyanın güzelliğini, tüm sporcular için seferber ettiklerini dile getirdi.
Bolu'da geçen yıl, yerli ve yabancı yaklaşık 150 futbol takımının ağırlandığını aktaran Ertem, "Kış aylarında Antalya ilimiz futbol takımları için nasılsa yazın da Bolu ilimiz aynı şekilde. Her türlü spor faaliyetine hizmet verecek hale geliyoruz. Marka şehir haline geliyoruz." diye konuştu.
Ertem, gerek yurt içi gerekse yurt dışından gelen üst lig takımlarını ağırlamaktan gurur duyduklarını belirterek, şunları ifade etti:
"Futbol haricinde de milli takımlarımızı gerek takım halinde gerekse bireysel olarak Bolu'da ağırlıyoruz. Futbol sahalarını artırma noktasında Abant Tabiat Parkı'na 2 antrenman sahası yapacağız. Onları da yerli ve yabancı takımların hizmetine sunacağız."
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