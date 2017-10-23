‘Bölük’te sevginin gücünü göstereceğiz’

SHOW TV ekranlarında ‘Klavye Delikanlıları’ dizisinde izlediğimiz, bu hafta ‘Bölük’ filmiyle ilk kez sinema perdesinde seyirci karşısına çıkan Kaan Yıldırım, filmde sevgilisiyle kavga ettiği gece askere alınan ve acemi birliğinde ciddi bir değişim geçiren Erdal’ı canlandırıyor. HT Magazin'de Yıldırım’la ilk film deneyimini ve ‘Klavye Delikanlıları’nı konuştuk...



‘Bölük’ cuma günü seyirciyle buluştu. Projeden biraz bahseder misiniz?



Birbirinden farklı karakterlerin asker hikâyelerini beyazperdeye taşıdık. Piyasada şu an belki çok sayıda askerliği konu alan film ve dizi var ama bizim odaklandığımız nokta askerlerin çatışmadan önce ve çatışmadan sonra yaşadığı psikolojiler ve duygu dönüşümleri oldu. Sahneler süsten uzak, en gerçek ve sade haliyle izleyiciyle buluşacak.



Bir asker kaçağını canlandırıyorsunuz. Böyle bir karakteri oynamak size neler hissettirdi?



Erdal hayatın ciddiyetini kavrayamamış, hoyrat, üniversiteyi terk etmis bir adam. Bir gün kız arkadaşı Eylül’ü aldatırken yakalanıyor. Yakalandığı gece kendisini Eylül’e affettirmeye çalışırken polisler tarafından askere alınıyor. Erdal üzerinden bir erkeğin askerdeki değişim sürecini izleyeceğiz.

Sevgiye de vurgu yapacaksınız anladığım kadarıyla!



Eylül ile Erdal’ın üzerinden sevginin gücünü ve kolay kolay bitmediğini göstermeye çalıştık. İnsan sevgide tahammüllü ve sabırlı olmalı. Sevgiyi uzun ömürlü kılan tahammüldür.



‘Bölük’ün oyuncu kadrosunda erkek egemenliği söz konusu. Kadın seyircileri gişeye çekme hususunda neler söylersiniz?



Bir filmi, kadın filmi-erkek filmi diye ayırıp tartışmaya açmak yanlış. Önemli olan filmi sevmek. Ben kadın egemen bir hikâyeden çok etkilenebilirim. Erkekler, askerde yaşadıklarını görecekler, kadınlar ise eşlerinin, sevgililerinin, kardeşlerinin veya babalarının yaşadıklarından haberdar olacaklar. Empati yapabilecekler. Ayrıca kadınlara da dokunacak bir aşk hikâyemiz var.



Son dönemde kahramanlık öykülerine vurgu yapan filmlerin sayısının artmasını nasıl yorumlarsınız?



Coğrafyamızın bir gerçeği. Hikâyelerin, insanların başından geçen olaylardan çıktığını düşünürsek bu tür filmlere ağırlık verilmesi normal.



İlk sinema filminiz 30’lu yaşlarda geldi...



40’ta olmasından iyidir (gülüyor). Sektöre 25 yaşında girdim. Daha önce sinema filmi yapabilme şansım oldu ama seçici olmak taraftarıyım. Çünkü film bir ömür sizinle kalıyor. İçinde yer almak istediğim ilk sinema filmi buydu. ‘Bölük’ün hikâyesi çok gerçekçi!



‘Klavye Delikanlıları’na çok güzel bir ilgi var’



‘Klavye Delikanlıları’ kısa sürede izleyici tarafından benimsendi. Bu seni şaşırttı mı?



Hangi işin ne zaman ve neden tutacağı belli olmuyor. Yönetmenimiz Murat Şeker, anlaşması kolay, keyifli, hoşsohbet, oyuncuyla empati yapabilen bir yönetmen. Bu yüzden kendimi şanslı hissediyorum. Ben beklentilerimi yüksek tutmamayı seçiyorum. Şu anda seyircinin çok güzel bir ilgisi var.



‘Erkekler, kadınlardan daha geç olgunlaşıyor’



Son dönemde yıldızı giderek parlayan Alina Boz, “Filmde Erdal bir türlü olgunlaşmıyor ancak Eylül onu sevdiği için bekliyor. Erkekler, etraflarındaki herkesin pohpohlamasından ve el bebek büyütülmekten geç olgunlaşıyor” diyor



‘Bölük’te, yolları bir kışlada kesişen bir bölük askerin hikâyesi anlatılıyor. Size ‘Bu filmde sana varım’ dedirten neydi?



‘Bölük’te canlandırdığım Eylül karakterinin, Kaan Yıldırım’ın canlandırdığı Erdal karakteriyle yaşadığı aşk hikâyesi beni bir çırpıda kavradı. Senaristimiz Aytaç Ağırlar’ın kalemine çok güveniyordum. Hikâyenin 1996 yılında geçmesi de güzel bir detay oldu. Bu sebeplerden ötürü bu filmde yer almam zor olmadı.



Eylül ile Erdal arasında nasıl bir aşk var?



Aşık ama kavuşamayan bir çift söz konusu. Kaan yaka paça askere alınıyor. Eylül’ün inatçı olması, Erdal’ın olgunlaşmamış olması ilişkiyi sürüncemede bırakıyor. Eylül ile Erdal, filme gelecek seyircileri aşkın varlığına inandıracak, aşkın gücünü hatırlatacak.



Erkekler, kadınlara göre daha mı geç olgunlaşıyor?



Erkekler, etraflarındaki herkesin pohpohlamasından ve el bebek büyütülmekten ötürü geç olgunlaşıyor. Filmde de Erdal bir türlü olgunlaşmıyor ancak Eylül onu sevdiği için bekliyor. Buna da ışık tutacağız!



Bölük’te sadece çatışma sahneleri olmayacak yani?



Tabii ki yok! Duygu yüklü bir film. Kahramanlık hikâyesi anlatan filmlerin sayısı arttı ama bizim filmimiz kadınlara da hitap edecek. Senaryoyu okurken kâh ağladım kâh güldüm. ‘Bölük’ her yönüyle heyecan verici bir iş oldu.



‘Perdede doğallık önemli’



Bölük’te çello çalmanız oldukça dikkat çekti. Bunun için bir eğitim aldınız mı?



Çello çalmayı öğrenebilmek için yaklaşık iki yıl sıkı bir eğitimden geçilmesi gerekiyor. Ancak, hızlandırılmış kursla iki hafta gibi bir sürede eğitimimi tamamladım. Beyazperdede doğal görünmek lazım, o yüzden kendimi en iyi şekilde hazırladım. Artık müziğe karşı özgüvenim var. 10 yıl sonra ilk konserimi verebilirim!



Başka eğitimler almayı düşünüyor musunuz?



İlk fırsatta enstrüman, dil, yemek, kitesurf eğitimleri almaya başlayacağım.





Alina Boz

Kaan Yıldırım