Sait Karafırtınalar yönetimindeki Boluspor, Hüseyin Kalpar'ın çalıştırdığı Tetiş Yapı Elazığspor'u, Spor Toto 1. Lig'in 30. haftasında ağırladı.

Karşılaşmanın ilk yarısında gol sesi çıkmadı.

Boluspor, ikinci yarıya değişiklikle başladı. Sefa Yılmaz oyundan çıkarken yerine Rydell Poepon dahil oldu. Elazığspor'da ise 63. dakikada oyuna Ioan Hora girerken Halil İbrahim kenara geldi.

Karşılaşmada dakikalar 76'yı gösterdiğinde gol perdesi açıldı. Boluspor'da Melih Okutan, attığı golle takımını 1-0 öne geçirdi.

Bu golden sadece 4 dakika sonra Boluspor farkı 2'ye çıkardı. 21 yaşındaki Melih Okutan, yine sahne alarak skoru 2-0'a getirdi.

Mücadelenin kalan dakikalarında başka gol olmadı ve Boluspor bu galibiyetle puanını 50'ye yükseltti. Elazığspor ise haftayı 44 puanla kapadı.