STAT: Bolu Atatürk

HAKEMLER: Suat Arslanboğa, Samet Çavuş, İbrahim Bozbey

BOLUSPOR: Ertuğrul Taşkıran, Göksu Alhas, Diarra, Özgür İleri, Poepon, İrfan Başaran (Dk. 77 Furkan Demir), Guido Koçer (Dk. 84 Akabueze), Melih Okutan, Pedro Franco, Burak Asan (Dk. 71 Yusuf Emre Gültekin), Caner Cavlun

AKHİSARSPOR: Bora Körk, Alperen Babacan, Eray Ataseven, Aykut Çeviker, Muğdat Çelik (Dk. 75 Onur Ayık), Hora, Soner Aydoğdu, Mustafa Yumlu (Dk. 46 Orhan Taşdelen), Olcan Adın, Caner Osmanpaşa, (Dk. 67 Sissoko) Kadir Keleş

GOLLER: Dk. 63 Muğdat Çelik (Teleset Mobilya Akhisarspor) Dk. 84 Kadir Keleş (kendi kalesine), Dk. 88 Melih Okutan (Boluspor)

SARI KARTLAR: Dk. 26 Mustafa Yumlu, Dk. 64 Soner Aydoğdu, Dk. 78 Hora (Teleset Mobilya Akhisarspor), Dk. 36 Diarra, Dk. 90+2 Ertuğrul Taşkıran (Boluspor)

MAÇTAN DAKİKALAR

63. dakikada orta sahadan atılan geri pasta Diarra'dan önce topa sahip olan Muğdat Çelik, hızla ceza alanına girerek, kaleciyle karşı karşıya kaldı. Muğdat, düzgün bir vuruşla topu filelerle buluşturdu: 0-1.

84. dakikada Bolusporlu Caner'in soldan ortasında, ceza alanı içinde Kadir Keleş ters bir vuruşla topu kendi ağlarına gönderdi: 1-1.

88. dakikada ani gelişen Boluspor atağında Akabueze’nin ara pasıyla soldan ceza alanına giren Melih Okutan'ın vuruşunda, top ağlara gitti: 2-1.

Boluspor, karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı.

Boluspor: 2 - Teleset Mobilya Akhisarspor: 1

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