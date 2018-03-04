Maça hızlı başlayan Boluspor, Rydel Poepon'la 1-0 öne geçti. Ev sahibi ekip, ilk yarının sonlarında farkı 2'ye çıkardı. Boluspor'da rakip fileleri havalandıran futbolcu Renato Arapi oldu.

Ankaragücü aradığı golü 71. dakikada buldu. Sarı-lacivertlilerde golü Enes Kubat attı.

Boluspor bu golden sadece 5 dakika sonra farkı yine 2'ye çıkardı. Ev sahibinde golü atan isim Bentley oldu.

Maçın kalan dakikalarında başka gol olmadı ve Sait Karafırtınalar yönetimindeki Boluspor, sahadan 3 puanla ayrıldı. İsmail Kartal'ın çalıştırdığı Ankaragücü ise son 4 maçında 3. kez puan kaybetti.

Boluspor, bu galibiyetle puanını 40'a yükseltirken Ankaragücü haftayı 43 puanla kapadı.

BOLUSPOR: 3 - MKE ANKARAGÜCÜ: 1

STAT: Bolu Atatürk

HAKEMLER: Tugay Kaan Numanoğlu, Oğuz Kağan Çalışır, Burak Cansız

BOLUSPOR: Gökhan Değirmenci, Arapi, Diarra, Poepon, İrfan Başaran (Dk. 51 Özgür İleri), İshak Çakmak, Melih Okutan (Dk. 72 Akabueze), Furkan Şeker, Emre Gültekin (Dk. 86 Andre Santos), Umut Meraş, Mustafa Durak

MKE ANKARAGÜCÜ: Altay Bayındır, Erdem Özgenç, Sedat Ağçay (Dk. 83 Abdülkadir Kayalı), Alihan Kubalas, Kenan Özer, Mehmet Sak, Umut Nayir, Arif Morkaya (Dk. 46 Kehinde), Mbamba, İlhan Parlak (Dk. 66 Enes Kubat), Gençer Cansev

GOLLER: Dk. 5 Peopen, Dk. 36 Arapi, Dk. 76 Akabueze (Boluspor), Dk. 71 Enes Kubat (MKE Ankaragücü)

SARI KARTLAR: Dk. 7 Erdem Özgenç, Dk. 31 Arif Morkaya, Dk 35. Sedat Ağçay, Dk. 81 Alihan Kubalas (MKE Ankaragücü), Dk. 32 Diarra, Dk. 68 Arapi, Dk. 81 Poepon, Dk. 83 Mustafa Durak (Boluspor)