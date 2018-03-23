Fenerbahçe ile Spor Toto 1. Lig ekibi Boluspor arasındaki maçta şok skor! Rusya'da düzenlenecek 2018 Dünya Kupası kapsamında oynanacak hazırlık maçları için verilen milli arayı boş geçmek istemeyen Fenerbahçe, Sait Karafırtınalar'ın çalıştırdığı Boluspor'la deplasmanda karşı karşıya geliyor.

Maçın 15. dakikasında 20 yaşındaki futbolcu Burak Asan'ın yaklaşık 45 metreden attığı gol ile 1-0 geriye düşen sarı-lacivertliler, bu gole 26. dakikada Aatif Chahechouhe ile cevap verdi ve skor 1-1'e geldi.

Boluspor, Aatif'in golünden sadece 5 dakika sonra eski Fenerbahçeli Andre Santos ile bir gol daha buldu. Tecrübeli futbolcu, 31. dakikada attığı gol ile skoru 2-1'e getirdi.

Mücadelede ilk 45 dakika sona ermek üzereyken Boluspor bir penaltı kazandı. Ev sahibinde topun başına geçen Sefa Yılmaz, hata yapmadı ve skoru 3-1'e getirdi.

Karşılaşmanın ilk yarısında başka gol olmadı ve Boluspor devre arasında soyunma odasına 3-1'lik skorla önde gitti.

Boluspor, mücadelenin ikinci yarısına da hızlı başladı. Bir dönem Süper Lig'de de top koşturan Guido Koçer, 52. dakikada attığı golle Fenerbahçe karşısında farkı 3'e çıkardı.

Fenerbahçe mücadelenin son anlarında farkı 2'ye indirdi. Sarı-lacivertlilerde Boluspor ağlarını havalandıran isim 80. dakikada Fernandao oldu.

Fernandao'nun golüne sadece 3 dakika sonra Boluspor cevap verdi! Ev sahibinde Mutlu Güler, 83. dakikada farkı yeniden 4'e çıkardı.

Karşılaşmanın son anlarına girilirken Boluspor bir gol daha buldu. Ev sahibinde skoru 6-2'ye getiren isim Emre Gültekin oldu.