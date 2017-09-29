TFF 1. Lig'in 7. hafta açılış maçında Fuat Çapa yönetimindeki Boluspor, evinde Hüseyin Eroğlu yönetimindeki Altınordu'yu ağırlayacak. Peki Boluspor - Altınordu maçı hangi kanalda, saat kaçta? İşte maça dair detaylar...

BOLUSPOR - ALTINORDU MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Bolu Atatürk Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmada Tugay Kaan Numanoğlu düdük çalacak. Numanoğlu'nun yardımcılıklarını Önder Yılmaz ve Oktay Önge yapacak. Saat 18:00'de başlayacak olan karşılaşma beIN SPORTS MAX 1 kanalından canlı olarak izlenebilecek.

İki takım arasında oynanan son 8 maçta Boluspor 4, Altınordu 1 kere kazandı. 3 maç berabere sonuçlandı.

Son maçta Altınordu, evinde Boluspor'u 2-0 yendi.

Boluspor, bu sezon ligde evinde oynadığı son 3 maçı da kaybetmedi.

Boluspor, oynadığı son 5 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı.

Altınordu, oynadığı son 5 maçta 3 galibiyet ve 2 mağlubiyet aldı.

Boluspor, oynadığı son 5 maçta 9 gol attı, kalesinde 3 gol gördü.

Altınordu, oynadığı son 5 maçta 12 gol atarken 7 gol yedi.

Boluspor'da en golcü isimler arasında 3 gol ile Rydell Poepon, 2 gol ile İshak Çakmak ve 1 gol ile İrfan Başaran bulunuyor.

Altınordu'da en golcü isimler arasında 5 gol ile Mirkan Aydın, 4 gol ile Kerim Avcı ve 2 gol ile Barış Alıcı bulunuyor.

SON MAÇ KADROLARI

Boluspor: Gökhan Değirmenci, Renato Arapi, Pedro Franco, Caner Cavlan, Göksu Alhas, Burak Asan, Melih Okutan, Mustafa Durak, İrfan Başaran, Bentley, Rydell Poepon

Altınordu: Erce Kardeşler, Recep Yemişci, Yusuf Acer, Kerim Alıcı, Uğur Arslan Kuru, Barış Alıcı, Serkan Göksu, Kerim Avcı, Deniz Vural, Murat Uçar, Mirkan Aydın

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