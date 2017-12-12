Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur rövanş maçında TFF 1. Lig ekiplerinden Boluspor ile deplasmanda karşılaşıyor. İstanbul'da oynanan ilk maçı Boluspor 3-1'lik skorla kazanmıştı.
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BOLUSPOR: 2 - KASIMPAŞA: 1 (39' 42' Melih | 23' Rangel)
(İlk yarı sona erdi...)
STAT: Bolu Atatürk
SAAT: 16:30
YAYIN: A2
HAKEM: Arda Kardeşler
BOLUSPOR: Ertuğrul, Göksu, Franco, Diarra, Caner, Özgür, Burak, Santos, Melih, Mustafa, Furkan
YEDEKLER: Gökhan, Renato, İrfan, Akabueze, İshak, Yusuf, Umut, Emre, Mutlu
TEKNİK DİREKTÖR: Sait Karafırtınalar
KASIMPAŞA: Kadem, Onur, Veysel, Youssef, Mert, Abdullah, Ahmed, Mensah, Trezeguet, Hasan, Rangel
YEDEKLER: Murat, Burak, Hakan, Neumayr, Arda, Ali, Eduok
TEKNİK DİREKTÖR: Kemal Özdeş
SON 16 TURU KURALARI 15 ARALIK'TA ÇEKİLECEK
Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu kuraları, 15 Aralık Cuma günü çekilecek. Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Salonu'nda saat 15.00'te başlayacak kura çekimine, TFF yetkilileri ile bu turda mücadele edecek takımların temsilcileri katılacak. Son 16 turu müsabakaları, çift maç eleme usulüne göre oynanacak. İlk maçlar 26, 27 ve 28 Aralık'ta, rövanş karşılaşmaları ise 16, 17 ve 18 Ocak 2018'de yapılacak.
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