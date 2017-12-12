Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur rövanş maçında TFF 1. Lig ekiplerinden Boluspor ile deplasmanda karşılaşıyor. İstanbul'da oynanan ilk maçı Boluspor 3-1'lik skorla kazanmıştı.

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BOLUSPOR: 2 - KASIMPAŞA: 1 (39' 42' Melih | 23' Rangel)

(İlk yarı sona erdi...)

STAT: Bolu Atatürk

SAAT: 16:30

YAYIN: A2

HAKEM: Arda Kardeşler

BOLUSPOR: Ertuğrul, Göksu, Franco, Diarra, Caner, Özgür, Burak, Santos, Melih, Mustafa, Furkan

YEDEKLER: Gökhan, Renato, İrfan, Akabueze, İshak, Yusuf, Umut, Emre, Mutlu

TEKNİK DİREKTÖR: Sait Karafırtınalar



KASIMPAŞA: Kadem, Onur, Veysel, Youssef, Mert, Abdullah, Ahmed, Mensah, Trezeguet, Hasan, Rangel

YEDEKLER: Murat, Burak, Hakan, Neumayr, Arda, Ali, Eduok

TEKNİK DİREKTÖR: Kemal Özdeş

SON 16 TURU KURALARI 15 ARALIK'TA ÇEKİLECEK

Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu kuraları, 15 Aralık Cuma günü çekilecek. Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Salonu'nda saat 15.00'te başlayacak kura çekimine, TFF yetkilileri ile bu turda mücadele edecek takımların temsilcileri katılacak. Son 16 turu müsabakaları, çift maç eleme usulüne göre oynanacak. İlk maçlar 26, 27 ve 28 Aralık'ta, rövanş karşılaşmaları ise 16, 17 ve 18 Ocak 2018'de yapılacak.

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