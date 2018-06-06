Boluspor, transfer çalışmaları kapsamında geçtiğimiz sezon da Boluspor'da forma giyen orta saha oyuncusu Mustafa Durak ile yeniden anlaştı.

Kulübün Karaçayır Mahallesi'nde bulunan tesislerinde düzenlenen imza törenine, Boluspor Kulübü Başkanı Necip Çarıkcı ve Mustafa Durak ile kulüp yöneticileri katıldı.

Çarıkcı, burada yaptığı açıklamada, dış transfer kapsamında Darıca Gençlerbirliği’nden Gökhan Köstereli ve Hayrullah Bilazer'i kadroya kattıklarını belirterek, "İç transferde ise geçtiğimiz sezon aramıza katılan, kamp dönemi görmeden lige başlayan ama yine de çok önemli katkı sağlayan, özellikle kişiliğini çok sevdiğimiz ve Sait hocamızın olumlu raporu doğrultusunda da Mustafa Durak ile 1+1 opsiyonlu 2 yıllık sözleşme imzalayacağız. Mustafa Durak geçen sezona göre bu sezon daha iyi olacak. Daha fazla verim bekliyoruz. Camiamıza hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Mustafa Durak ise başkan Çarıkcı ile yönetim kurulu üyelerine teşekkür ederek, "Geçen sezon transfer döneminin son günlerinde Boluspor bana kapısını açtı. Başkanımızın söylediği gibi kamp dönemi geçirmedim. İnşallah bu sene çok farklı bir Mustafa Durak göreceğiz. Bu sezon kampa takımla başlayacağım. Umarım bu sene hem takım adına hem benim adıma daha güzel geçer." şeklinde konuştu.