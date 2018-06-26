Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesine bağlı Değirmenönü Mahallesi'nde arızalanan bir trafo aniden alev aldı. Dumanların yükselmeye başladığı trafo kısa bir süre sonra bomba gibi patlamaya başladı.

Çevredeki vatandaşların büyük panik yaşadığını o anlar amatör kameralara yansıdı.

Vatandaş herhangi bir sorun çıkmaması için önce bölgeyi boşalttı ardından yetkililere haber verdi.