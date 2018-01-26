Babası Özdemir Osman Kurdaş'ın iş yerine bomba götürerek babasının elinin kopmasına, 2 kişinin de yaralanmasına neden olan mühendis Alican Kurdaş yargılandığı davada bombanın bu denli etki yaratmasının sebebini malzemeleri koyduğu kutuya bağladı. Amacının ise dikkat çekmek ve babasını korkutmak olduğunu söyledi.
Habertürk Haber Merkezi'nden Arzu Kaya'nın aktardığı bilgilere göre, bombalı saldırı olayı, 11 Kasım 2016 günü Maltepe'de meydana geldi. Başına motosiklet kaskı takan Alican Kurdaş, babasının iş yerine gelip görevlisine Özdemir Osman Kurdaş'a ulaştırılmak üzere bir paket bıraktı. Paketin Kurdaş'a teslim edilmesinin ardından açıldığı esnada patlama meydana geldi ve Kurdaş ile beraber olay yerinde bulunan şirketin ortağı Şahnur Ağaik ile sekreter Sevgi Özcan'ın yaralandı. Kamera görüntülerinden iş yerine bomba düzenekli paketi getirenin Özdemir Osman Kurdaş'ın 30 yaşındaki oğlu Alican Kurdaş olduğu tespit edildi. Tutuklanan bombacı evlat hakkında "Tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs", "Olası kast ile öldürmeye teşebbüs", "Korku, kaygı veya panik yaratabilecek tarzda patlayıcı madde kullanmak" ve "Tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması veya el değiştirmesi" suçlarından toplamda 61 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.
HAYATİ TEHLİKE YARATACAK YARALANMALAR
Anadolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Alican Kurdaş ve taraf avukatları katıldı. Davaya bomba uzmanı bilirkişilerce patlayıcının niteliği hakkında hazırlanacak rapor ulaşmazken, yaralıların durumuyla ilgili Adli Tıp Kurumu raporu geldi. Adli Tıp, sekreter Özcan'ın hayatını tehlikeye sokan bir durum olmadığı ancak basit tıbbi müdahale ile de giderilemeyecek şekilde yaralandığı belirtildi. Baba Kurdaş'ın ise sol kol, sağ bacak, sağ ve sol gözünden yaralandığı, yaralanmaların hayati tehlike yaratacak şekilde olduğu kaydedildi.
"KUTU BU DENLİ ZARARA YOL AÇTI"
Duruşmada söz alan Alican Kurdaş bomba konusunda bir açıklama yapmak istediğini kendisinin parça tesirli bomba yapmadığını anlattı. Ses bombası yaptığını söyleyen Kurdaş, "İçine metal parça koysaydım çok daha değişik sonuçlar doğardı. Patlama neticesinde verdiği hasar koyduğum kutunun parça tesiri yapmış olmasıydı. Kutuda olmasaydı bu tahribat olmazdı" şeklinde kendini savundu. Bunun üzerine mahkeme başkanı Kurdaş'a, "Sen bunu bilmiyor muydun" diye sordu. Kurdaş ise daha önce denemeyip tesirini bilmediğinden kutunun bu denli zarara yol açıp etkiyi artıracağını tahmin edemediğini anlattı.
"AMACIM DİKKAT ÇEKMEKTİ"
Tahribata neden olan şeyin kutu olduğu vurgusunu yapan Kurdaş, "Amacım insanları öldürmek olsaydı içine bir avuç metal koyardım. Amacım dikkat çekmekti. Ben mantıklı bir insanım. Beni tanıyan kime sorarsanız en ufak bir kavgamın olmadığını söyler. Ben bu eylemi babamı gerçekten korkutmak için yaptım. Zarar verme gibi bir niyetim olsaydı gerçekten seçeceğim yol çok farklı olurdu" dedi. Mahkeme eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.
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