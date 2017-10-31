AVM'de bombalı fırınla katliam planlamışlar!

İstanbul Bayrampaşa'daki bir alışveriş merkezine yönelik olarak saldırı planlayan DEAŞ'lı 4 terörist geçen cumartesi günü yakalanmıştı. Teröristlerin saldırı planının detayları ise ortaya çıkmaya devam ediyor.

BOMBA DOLU 4 MİKRODALGA

Habertürk TV'den Murat Karataş'ın aktardığına göre; Teröristlerin AVM'deki saldırı planında 3. düzenek tespit edildi. 4 mikrodalga fırının içine bomba düzenekleri yerleştirildi ve AVM'nin emanet bölümüne bırakıldı. Fırınlardaki patlayıcı düzeneklerinin de uzaktan kumandalı olduğu anlaşıldı.

TERÖRİSTLERİN 3 AŞAMALI SALDIRI PLANI

Teröristlerin önce motosiklet, ardından AVM'deki 4 fırındaki patlayıcılar ve son olarak otomobilin bagajında bulunan canlı bomba yeleklerini giyerek intihar saldırısı düzenleme planı yaptıkları değerlendiriliyor.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün bu operasyonu son dönemde gerçekleşen en önemli operasyon olarak gösteriliyor.

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