Emniyet kaynaklarına dayandırdığı bilgilerde, Bahçelievler'de iki hafta önce MİT ve polisin ortak operasyonuyla yakalanan bombalı minibüsün faili PKK'lı Hamza D.'nin ifadesinde çarpıcı detaylara ulaşıldı. Yürütülen soruşturmada Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri ikinci bir patlayıcı yüklü minibüs bulunduğunu belirleyerek çalışma başlattı. Ekipleri 14 Aralık'ta Bahçelievler Yenibosna Merkez Mahallesi'ndeki bir ara sokakta park halinde 06 YTL 93 plakalı kapalı kasa minibüse ulaştı.
PKK'lI TERÖRİSTİN SORGUSUNA MİT MENSUPLARI KATILDI
Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri ile Bomba İmha ve İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri araçta kontrollü patlama yaparak inceleme altına aldı. Ele geçirilen ikinci minibüste bomba olmadığı anlaşılırken, ancak ilk aracın başında yakalanan PKK'lı Hamza D.'nin bu minibüsü de saldırıda kullanacaklarını emniyette verdiği ifadede söylediği öğrenildi. Patlayıcı yüklü minibüsün başında yakalanan "Fatih Gökyokuş" adına düzenlenmiş sahte kimlikle yakalanan ve parmak izinden Hamza D. olduğu belirlenen teröristin, örgütün kırsal alanda yetiştirilmiş uzman bir bombacı olduğu tespit edildi. Saldırı tasarlayan Hamza D. ve PKK'nın diğer üyeleri, Vatan Caddesi'nde bulunan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde sorguya alındı. Bombacı Hamza D.'nin emniyetteki sorgusuna İstanbul Emniyet Müdürü Dr. Mustafa Çalışkan ile TEM, İstihbarat ve MİT mensupları da katıldı.
ATATÜRK KARAKOLU BASKINLARINA KATILMIŞ
PKK'lı bombacı terörist Hamza D.'nin, uzun yıllardır Irak'ın kuzeyindeki örgüt kamplarında bulunduğunu, ayrıca 2008'de çok sayıda askerin şehit edildiği Hakkari Şemdinli'deki Aktütün Karakoluna yönelik saldırıda da yer aldığını itiraf ettiği öğrenildi. Irak'tan Suriye'ye geçerek oradan da kaçakçılara ait katırlarla Mardin'e gelen PKK'lı Hamza D.'nin, Mardin'den de 2 bin lira karşılığında içinde aile bulunan hususi bir otomobille kendisine aile süsü vererek İstanbul'a geldiği ortaya çıktı.
Hayat kadını ile 'sevgili görüntüsü' vermiş
Hamza D.'nin polisteki ifadesinde, İstanbul'da terör örgütü PKK'dan kaydı bulunduğu öğrenilen 3 öğrenci ile aynı evde bir süre barındığı, İstanbul'da polis ekiplerine yakalanmamak için ise fuhuştan poliste dosyası bulunan D.S. adlı hayat kadını ile kendisine sevgili süsü verdiği öğrenildi. PKK'lı Hamza D.'nin polisteki kayıtlarında hayat kadını ile ilgili başka bir kişiyle yazışması da yer aldı. Teröristin, "D.S., fiziği güzel, yakalanmamak için onunla birlikte durmalıyım. Sevgilim gibi davranacağım" şeklindeki yazışmaları bulundu. Ayrıca aynı yazışmada hayat kadını D.S.'nin, PKK'lı Hamza D.'nin yakalanmasından sonra, "Rüyamda gördüm seni, iyi misin?" diye mesaj attığı da öğrenildi.
İKİNCİ MİNİBÜS ARALIK AYINDA SATIN ALINMIŞ
Bahçelievler'deki patlayıcı yüklü minibüsün yakalanmasının ardından başlatılan soruşturmada 06 YTL 93 plakalı kapalı kasa ikinci minibüsün bulunmasıyla ilgili yapılan çalışmalarda, polis minibüsü Aralık ayı başında Recep A. tarafından satın alındığını, A.'nın minibüsü aldıktan sonra İstanbul dışına çıktığını ve bir süre sonra geri İstanbul'a döndüğünü tespit etti. Hamza D. emniyetteki ifadesinde, "06 YTL 93 plakalı kapalı kasa minibüsünde bombalı saldırıda kullanılmak üzere satın alındığının kendisine iletildiğini" söylediği ileri sürüldü. Şüpheliler dün tamamlanan polisteki sorgularının ardından Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. 20 şüpheliden Hamza D., Recep A., Dilan S., İbrahim D., Zübeyir E., Taha Ç., Tanju E., Serhat Ö., Şaban Ç., Kadir K. ve D.A. çıkartıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Aynı soruşturma kapsamındaki R.G., H.İ., H.P., G.İ. ve R.O. çıkarıldıkları mahkemece 'adli kontrol' şartıyla, F.E., N.K., S.E. ve M.Ö. adlı şüpheliler ise tutusuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
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