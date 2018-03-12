Bombardier Challenger 600 serisine ait olan Bombardier Challenger 600 jeti önce Canadair tarafından bağımsız bir şirket olarak üretildi ve 1986'da Canadair tarafından Bombardier Havacılık Bölümü olarak üretildi . Aralık 2017 itibariyle, 1,100 Challenger 600 Serisine yakın teslim edilmiştir. Challenger 300 ve Challenger 850 de dahil olmak üzere, hizmette olan 1.600 bombardıman avcısı , 2017 yılı başında 4.3 milyon uçuş üzerinde 7.3 milyon saat kaydetti.
Bombardier Challenger 600 uçağıyla ilgili önemli kazalar
10 Ekim 2000'de, 1452 merkezi gün ışığında, bir Canadair Challenger CL-600-2B16 (CL-604) (Kanadalı tescilli C-FTBZ ve Bombardier Incorporated tarafından işletilen), ilk tırmanış sırasında arazi ve çarpma sonrası yangının etkisiyle yok edildi. Wichita Mid-Continent Airport (ICT), Wichita, Kansas'taki 19R pistinden. Uçuş, deneysel bir test uçuşu olarak 14 Federal Kurallar Yönetmeliği (CFR) Bölüm 91 hükümleri altında faaliyet gösteriyordu. Pilot ve uçuş test mühendisi öldürüldü. Yardımcı pilot ciddi şekilde yaralandı ve 36 gün sonra öldü.
Bir Kanadalı Challenger CL-600-2B16, Tucson, Arizona'dan Utah'a, Tucson'dan Arizona'ya kadarki Aspen-Pitkin County Havaalanı'nda, iniş-kalkış sonrasında, uçakları geri alan bir bankanın bulunduğu Utah'a çarpıştı. resmi velayet almak. Uçak, düşük seviyeli rüzgarlık ve rüzgar koşullarında bir rüzgar inişine kalkışmaya çalıştı, daha sonra kaçırılmış bir yaklaşımı ilan etti ve bir harekete geçti. İkinci iniş teşebbüsünün ardından uçaklar yeniden havaya uçtu, tekrar havaya fırladı ve piste çarptı, kalkış ucunda baş aşağı, alevler ve sağ kanattan uçaktan ayrıldı. Bir mürettebat öldürüldü; Başka bir mürettebat ve bir yolcu ciddi yaralandı.
7 Ocak 2017'de, bir Canadair CL-600-2B16 Challenger 604, Airbus A380'den gelen ciddi uyandırma türbülansının sonucu olarak yaklaşık 9,000 fit yükseklikte bir irtifa kaybetti. Uçaklara büyük hasar vermesine rağmen, pilotlar Muscat Havalimanı'ndaki fıskiyeyi güvenli bir şekilde inmeyi başardılar. Ancak uçak, aldığı zarar nedeniyle yazılmıştır. 9 yolcu ve mürettebatın tamamı hayatta kaldı ancak birçoğu olay sırasında ciddi yaralandı. 11 Mart 2018'de bir Türk özel Bombardier Challenger, İran'daki Bakhtiari dağlarına çarptı; gemide 11 kişi öldü.
Genel özellikleri
Mürettebat: İki (pilot ve yardımcı pilot)
Kapasite: 12 yolcuya kadar
Yük kapasitesi : 2.200 kg (4.850 lb)
Uzunluk: 20,9 m (68 ft 5 inç)
Kanat açıklığı : 19.6 m (64 ft 4 inç)
Yükseklik: 6,3 m (20 ft 8 inç)
Kanat alanı: 45.4 m² (489 ft²)
En boy oranı : 8.46
Boş ağırlık : 12.315 kg (27,150 lb)
Maks. kalkış ağırlığı : 21,863 kg (48,200 lb)
Yakıt kapasitesi: 9,072 kg (20.000 lb)
Kabin: 1,83 m / 6 ft 0 yüksekliğinde, 2,41 m / 7 ft 11 genişliğinde
Powerplant : 2 × Genel Elektrik CF34 -3B turbofans , 41 kN (9,220 lbf) her biri
performans
Maksimum hız : Mach 0.85 (490 kn; 908 km / s)
Seyir hızı : Mach 0.80 (461 kn; 854 km / s)
Aralık : 7,408 km (4,000 nm)
Servis tavanı : 12,497 m (41.000 ft)
Kanat yükleme : 481,6 kg / m² (98,6 lb / ft²)
Eksen / ağırlık : 0.38
Kalkış: 1,720 m / 5,640 ft (SL, ISA, MTOW)
İniş: 732 m / 2,402 ft (SL, ISA, tipik)
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