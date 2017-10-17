Bombardier ve Airbus bir oldu Boeing'i uçurdu!

Fransız havacılık devi Airbus, Kanadalı uçak üreticisi Bombardier'in yeni nesil C serisi programının çoğunluk hissesini kontrolüne alıyor.
İki şirket tarafından duyurulan anlaşmaya göre Bombardier C serisinin tamamının 5 yıl içerisinde Fransız firmaya kademe kademe devredileceği belirtildi.
İlk etapta ise yüzde 50.01 hisse, ABD sınırlarındaki üretim hattıyla birlikte Airbus'a geçecek ve yeni uçaklar Airbus'un Alabama'da bulunan fabrikasında üretilecek. Diğer C serisi jetlerin üretimi Kanada'da kalmaya devam edecek.
Airbus'un kasasından bu devir teslim için sıcak para çıkmayacak. Fransız üretici, tedarik, üretim, pazarlama, satış ve müşteri destek uzmanlığıyla katkıda bulunacak.
BOEİNG ŞİKAYET ETMİŞTİ
Kanadalı Bombardier'e yaklaşık 6 milyar dolar maliyeti olan 110 - 130 arası koltuk kapasitesi sunan C serisi uçak programı son 18 ayda hiç sipariş alamamıştı ve yüzde 300 vergi talebi nedeniyle geleceği belirsizdi.
Zira Amerikalı uçak üreticisi Boeing, sadece 19.6 milyon dolar karşılığında ABD piyasasında satışa sunulan CS100 modellerinin 33.2 milyon dolarlık maliyete ve 79.5 milyon dolar da etiket fiyatına sahip olduğunu iddia etmişti. Bombardier'in uyguladığı fiyat politikasının ABD havacılık çalışanlarına zarar verdiği gerekçesiyle de otoritelere şikayet etmişti.
Dolayısıyla bu anlaşma, havacılık çevreleri tarafından ABD Ticaret Bakanlığı tarafından Delta Havayolları'nın daha önceden sipariş verdiği 75 adet C serisi Bombardier uçaklarından Boeing'in şikayeti üzerine yüzde 299.45 vergi istenmesine misilleme olarak yorumlanıyor.
"CUK OTURDU"
Bombardier, söz konusu jet programını New York ve Pensilvanya'da üretiyordu ancak gerek Airbus gerekse de Bombardier üretimin Alabama'ya kaydırılmasıyla talep edilen vergiden kurtulabilecek.
Boeing de duruma kayıtsız kalamayarak yazılı bir açıklama yayımladı ve devlet sübvansiyonlarından fazlasıyla yararlanan iki firmanın arasındaki bu anlaşmayı şüpheli gördüğünü belirtti. Boeing, "Özgür ve adil bir ticaret için herkese aynı kuralların uygulanması noktasındaki duruşumuz sürüyor." dedi.
Airbus CEO'su Tom Enders ise anlaşmayı herkes için kazan kazan formülü olarak yorumladı ve hızlı büyüyen pazarlarda genişlemek için hem fiyat hem de tasarım anlamında C serisinin tek koridorlu jet segmentine cuk oturduğunu ifade etti. Ortaklık sayesinde sadece uluslararası operasyonların değil Airbus'ın ABD içerisindeki istihdamının artacağı vurgulandı.
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Misafir 11 saat öncebiz ne zaman yerli uçak üretecez?60
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Misafir 12 saat önceOnlar birbirlerini yerken, yerli ve milli uçağımız göklerde olacak yakında012
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Misafir 9 saat önceDaha yerde giden araba yapamadiniz ucak yapacaksiniz senin gibi dusunen milyonlarla yasiyoruz bu ulkede maalesef63