HT Magazin'de yer alan habere göre, eşiyle mağazaları gezen ünlü futbolcu, bir saat mağazasından eşine saat baktı.



İçeride yaklaşık bir saat kalan çiftten Maicon’un, eşi Ursula’nın beğendiği 25 bin dolar değerinde saat sipariş ettiği öğrenildi.

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