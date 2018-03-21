Ticaretle uğraşan milyonlarca kişiyi ilgilendiren gelişme... Bono ve çekte kefil olan kişilerde eşin rızası aranır mı? Yargıtay , daireler arasında farklı kararlar çıkınca konuyu İçtihatları Birleştirme Kurulu'na götürmeye karar verdi. Genel Kurul'dan çıkacak karar sonrası bono ve çeklerde kefil olan kişilerin eşlerinin rızasının alınıp alınmayacağı netlik kazanacak.

Habertürk TV'den Yasemin Güneri'nin haberine göre; Borçlar Kanunu'nda yapılan değişiklikle, kefil olacak kişi evliyse eşinin rızasını alması zorunlu hale getirilmişti. Yasa yürürlüğe girdikten sonra, bankalardan kredi kullanmak isteyen şirket ortakları eşlerinin yazılı iznini de bankaya sunmak zorunda kaldı.

Bono ve çeklerin yanı sıra kambiyo senetlerinde de eşin rızası arandı. Bu durum, ticaretle uğraşan ve eşi evi hanımı olan veya başka sektörde çalışan milyonlarca kişiyi olumsuz etkilemeye başladı.

Bazı mahkemeler, yasanın ardından açılan davalarda bono, çek ve kambiyo senetlerinde eş rızasının aranmasına karar verirken, bazı mahkemeler de eşin rızasının sadece kefilliklerle aranması gerektiğine hükmetti.

Mahkemelerin verdiği farklı kararlar, Yargıtay'ın bazı dairelerinde de görüş ayrılığına neden oldu. Bazı daireler bono, çek ve kambiyo senetlerinde eşin rızasının aranması yönünde kararlara imza atarken, bazı daireler eşin rızasının aranmayacağına hükmetti.

Yargıtay'dan aynı konularda farklı kararların çıkması üzerine bu konuda içtihat oluşturulmasına karar verildi. Bu nedenle yaklaşık 5 aydır hem mahkemelerde, hem bölge adliye mahkemelerinde ve son olarak da Yargıtay'da bekleyen dosyalar rafa kaldırıldı.

Yargıtay, İçtihatları Birleştirme Kurulu'nun vereceği karar sonrası, bu dosyalar raflardan indirilecek. Yargıtay İçtihatları Birleştirme Kurulu'nun vereceği karar iş dünyasını yakından ilgilendiriyor.

İçtihatları Birleştirme Kurulu, bono, çek, ve kambiyo senetlerinde eşin rızasının aranması gerektiğine karar verirse, mahkemeler ve Yargıtay'ın ilgili daireleri önlerine gelecek dosyalarda bu yönde kararlar verecekler.

Kurul, eşin rızasının aranması gerektiğine karar verirse yine bekleyen dosyalarda kurulun kararına göre dosyalar sonuçlandırılacak.

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