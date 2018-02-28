Galatasaray Spor Kulübü’yle anlaşarak eski bir şehir hatları vapurunu satın alan ve sosyal eğlence tesisi haline getirmeye hazırlanan müzisyen Bora Gencer’in hayali, kulübün vapuru alması için kendisine verdiği 250 bin TL’yi geri istemesiyle suya düştü.

Bora Gencer, Galatasaray Spor Kulübü’nün verdiği 250 bin TL’yle satın alıp sosyal eğlence tesisi haline getirmeye hazırlandığı vapuru, bitirmeden hurdaya vermek zorunda kaldı. HT Magazin'den Tarkan Abdullahoğlu'nun haberine göre, ünlü müzisyen “Ünal Aysal’ın başkanlığı döneminde kulüple yaptığım anlaşmaya göre vapuru yaptırıp suya indirdikten sonra geri ödemesini düzenleyeceğimiz organizasyonlarla yapacaktım. Yönetim bana vazgeçtiklerini ve 250 bin TL’yi geri istediklerini bildirdi” dedi ve ekledi:

“Yılmadım, vapuru uygun hale getirebilecek bir özel şahısla anlaştım, o da maalesef vapuru yapamadı ve ortada kaldım. Çok istediğim hayalimi jilet olmaya göndermek için hurdaya çıkardım. Elimde sadece vapurun telsizi kaldı.”

‘EVİME HACİZ KOYDURULDU’

Evine ve arabasına haciz koydurulduğunu da belirten Gencer, “Ünal Aysal’la konuştum, ‘Yönetim kurulu kararı böyle oldu’ dedi. Mağdur oldum. Hukuk mücadelem sürüyor” dedi.

Bora Gencer, yaşadıkları yüzünden midesinde sağlık problemleri olduğunu söyledi.