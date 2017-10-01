Boran Kuzum'a hayranlarından büyük sürpriz

Boran Kuzum kendisine ithaf edilen hediyeyi Instagram üzerinden paylaşarak teşekkür etti.

Kuzum, doğum gününde hayranları tarafından unutulmadı. Ünlü oyuncunun adına Afrika'da su kuyusu açtıran hayran topluluğu, aynı zamanda LÖSEV'e bağışta bulundu.

Bu jest üzerine İnstagram üzerinden duygularını paylaşan Kuzum, paylaşımında şu ifadelere yer verdi;

"25 yaşıma binlerce güzel kalple birlikte girdim bu sene. Dünyanın en büyük ödülü bu, hiçbir zaman unutmayacağım. Yürüdüğüm yolda ne zorlukla karşılaşırsam karşılaşıyım, sizin desteğiniz ve sevginiz her zaman devam etmeme güç verdi. Siz, beni sevenler, destekleyenler, adıma açtırdığınız Afrika'daki bu su kuyusu ve LÖSEV'e yaptığınız bağışla bir sürü insanın hayatı için çok güzel şeylere vesile oldunuz. Umarım her zaman sizin bu sevginize ve temiz yüreklerinize layık olurum. Hepinizi seviyorum! Sevgiyle."

Boran Kuzum