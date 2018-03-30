Cadde'nin haberine göre, Boran Kuzum, rol arkadaşı ve bir dönem adı aşk dedikodularına karışan Miray Daner’in sürpriz bir şekilde Kubilay Aka ile yeni bir aşka yelken açması hakkında, "Bununla ilgili konuşmam doğru olmaz. Benlik bir şey değil" dedi.

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