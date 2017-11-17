Boran Kuzum: Eğlenceli bir o kadar da kaliteli bir iş

Cadde’nin haberine göre, dizi setinden çıktığını belirten Boran Kuzum, soluğu rol aldığı tiyatro oyununun provasında aldı.



Yemeğini bile ayaküstü yediğini belirten yakışıklı oyuncu, "Dizimiz yoğun ama oldukça keyifli geçiyor. Tüm seti gerçekten özlemişim. Ekip olarak herkes birbiriyle uyum içerisinde. Eğlenceli ve bir o kadar da kaliteli bir iş olmanın keyfini yaşıyorum" dedi.



"Dizi mi, tiyatro mu?" sorusu üzerine Boran Kuzum, "inanın arkadaşlar ikisinin de yeri çok ayrı. Hem orada hem buradayım. İkisini bir arada götürüp gerçekten çok büyük keyif alıyorum" açıklamasında bulundu.

Boran Kuzum