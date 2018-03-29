Cadde'nin haberine göre, Fasihon Week etkinliğine katılan Boran Kuzum, gün boyu yoğun bir ilgiyle karşılaştı. Defileye gelenler yakışıklı oyuncuyu karşısında görünce, Kuzum ile uzun süre hatıra fotoğrafı çektirdi. Sevenlerinin isteklerini geri çevirmeyen oyuncu, yanına gelenlerle uzun süre sohbet etti.

Öte yandan Boran Kuzum’un siyahlar içindeki spor tarzı dikkatlerden kaçmadı.