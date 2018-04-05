Cadde'nin haberine göre, her zaman olduğu gibi mütevazi ve samimi şekilde muhabirlerle sohbet eden Boran Kuzum, "Setten yeni çıktım. Çekimler bugün biraz erken bitince arkadaşlarla yemek yedik. Dizi sezon sonu bildiğiniz gibi final kararı aldı. Yazın herhangi bir dizi ya da film düşünmüyorum. Şu an sadece tatil planı yapıyorum” dedi.

‘Martı’ adlı tiyatro oyunu ilk defa turneye çıktığını belirten Kuzum, "Oyunumuzu Bursa’da oynadık, ilk turnemi de yapmış oldum. Bu benim için özel bir gündü. İnşallah seneye yurt dışında da oynayacağız. Öyle planlar var ama daha netleşmedi” açıklamasında bulundu.