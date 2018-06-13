İHA'da yer alan habere göre; borçlara yapılandırma imkânının getirilmesi mükellefler için son derece önemli olduğu belirtilen açıklamada, “7143 sayılı kanun tebliğ ile özellikle geçmiş dönem borçlarının ödenmesinde olağanüstü imkânlar getiriliyor. Vergi dairesi, BAĞ-KUR, SGK, belediye gibi kamu kurumlarına borcu olan mükelleflerin 31 Temmuz 2018 tarihine kadar bu kurumlara başvurulması ve yapılandırma kapsamına giren borçların tamamının ödenmesi durumunda gecikme faizlerinin tamamının silinecektir. Yapılandırma kapsamına giren borç asıllarında bir indirim yapılmamaktadır. Ancak, bu borç asıllarına uygulanan gecikme cezası, gecikme faizi ve gecikme zamları ile vergi cezalarının tamamı silinmektedir. Taksitlendirme durumunda ise düşük bir faiz oranı ile iki ayda bir ödemek üzere 18 eşit taksitte ve 36 ayda ödenebilecek. Kanundan yararlanabilmek için başvurular en geç 31 Temmuz 2018 tarihine kadar ilgili idareye yapılabilecek, yeniden yapılandırılan vergi borçlarının ilk taksiti 31 Ağustos 2018 tarihine kadar, SGP primlerinin ilk taksiti ise 1 Ekim 2018 tarihine kadar ödenebilecek. Taksit ödemeleri kredi kartı ile yapılabilecek” denildi.
“HANGİ BORÇLAR YAPILANDIRMA KAPSAMINDA"
- Sigorta primi borçları.
- Emeklilik keseneği ve kurum karşılığı.
- İşsizlik sigortası primi borçları.
- Sosyal güvenlik destek primi ile gecikme cezası ve gecikme zammı alacakları.
- Ödenme imkânı ortadan kalkmış isteğe bağlı sigorta primleri ve topluluk sigortası prim borçları ve bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı alacakları.
- Özel nitelikli inşaatlar ile ihale konusu işlerle ilgili eksik işçilik tutarı üzerinden hesaplanan sigorta primi ile bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı alacakları.
- SGK tarafından takip edilen damga vergisi, özel işlem vergisi ve eğitime katkı payından kaynaklı borçlar.
- İdari para cezaları ile bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı alacakları.
“SON BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN"
Tüm borçlar için son başvuru tarihi 31 Temmuz 2018. Bu tarihten sonra yapılandırmaya başvuru imkânı bulunmayacak.
“BORÇ NASIL ÖDENECEK"
Borçlulara 2 seçenek sunulacak. İsteyen borcunu peşin ödeyecek isteyen ise taksite böldürecek. 6, 9, 12 ve 18 taksit imkânı var. Taksitler 2 aylık dönemler halinde ödenecek.
“TOPLAM BORÇ NASIL ÖDENECEK"
Anaparanın tahsilinden vazgeçilmiyor. Gecikme faizi, cezası silinecek. Bunun yerine Yİ-ÜFE tutarı hesaplanacak. Aylık Yİ-ÜFE tutarı yüzde 0.35 olarak uygulanacak. İlk taksit ödeme süresi içinde peşin ödeme yapanlardan, Yİ-ÜFE esas alınarak hesaplanan tutarın yüzde 90'ının tahsilinden vazgeçilecek. Tutarın tamamının ilk 2 taksitte ödenmesi halinde ise Yİ-ÜFE tutarında yüzde 50 indirim yapılacak. Taksitle ödeme seçilirse, anapara + Yİ-ÜFE olarak hesaplanan tutar 6 taksit için 1,045, 9 taksit için 1,083, 12 eşit taksit için 1,105, 18 taksit için 1,15 katsayısı ile çarpılacak.
“ÖDEME NE ZAMAN YAPILACAK"
SGK'ya olan borçlar için ilk taksit 31 Ağustos'a kadar ödenecek. Maliye Bakanlığı'na, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na, il özel idarelerine, belediyelere ve YİKOB'lara olan borçlar için ise ilk taksit ödeme süresi 1 Ekim'de sona erecek.
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