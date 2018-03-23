Piyasalar bir süredir önceki akşam açıklanan ABD Merkez Bankası FED kararına odaklanmışken, son dönemde LIBOR faiz oranlarında yaşanan artış da dikkat çekiyor. Londra’da kredibilitesi yüksek 16 bankanın ortalama faiz oranını gösteren ve Türk banka ve şirketlerinin uluslararası piyasalardan borçlanırken baz alınan LIBOR faizleri Aralık 2008’den bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.

Gazete Habertürk'ten Sefer Yüksel'in haberine göre altı ay vadeli LIBOR faizi 2.43’e yükselirken, son altı aydaki yükseliş 1 puana ulaştı. Yine 1 yıl ve 3 ay vadeli LIBOR faizlerinde de altı aylık yükseliş 1 puana yaklaştı. Bankacılar, LIBOR faizlerindeki bu artışın şirketlerin finansman maliyetlerinin doğrudan yükseldiği anlamına geldiğine dikkat çekiyor.

6 AYLIK LIBOR FAİZİ 2008’DEN BU YANA EN YÜKSEK SEVİYEYİ GÖRDÜ

13 Ekim 2008 4.37 9 Aralık 2008 2.52 21 Ocak 2010 0.38 27 Ekim 2014 0.52 18 Eylül 2017 1.47 21 Mart 2018 2.43

FİNANSMAN MALİYETLERİ ARTACAK

Yükselen LIBOR faizi nedeniyle maliyeti yükselen bankaların, bu maliyeti kredi faizlerine yansıtmak durumunda kalacağını belirten bankacılar, bunun da şirketlerin finansman maliyetlerini yukarı çekeceğini vurguluyor. Öte yandan FED’in önceki gece 25 baz puan faiz artırımına gitmemesine karşın, bu yıl toplamda 3 kez faiz artırım hedefini korumasını piyasaların ilk tepkisi olumlu. Dolar küresel bazda düşerken, içeride de karar öncesi bulunduğu 3.93 seviyelerinden ilk tepki olarak 3.90 TL’ye kadar geriledi. Ancak dolar gün sonunda yeniden 3.93 TL seviyelerine yükseldi. Borsa İstanbul ise günü yatay bir seyirde tamamlarken, yüzde 0.46 düşüşle 117 bin 110 puandan kapandı.