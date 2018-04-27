Bordeaux - Dijon sahaya çıkıyor

Bordeaux ve Dijon, 28 Nisan 2018 Cumartesi günü Fransa Ligue 1 maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 21:00. 43 puanlı Bordeaux 11. sırada bulunuyor, Dijon 42 puana sahip ve 12. sırada. Bordeaux son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 0 yenilgi ile oynadı. Dijon, geride kalan 5 maçta 0 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 127. İddaa'da Bordeaux kazanır 1.35, berabere biter 3.90, Dijon kazanır 5.00 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt 1.70, üst 1.65 veriyor. Karşılıklı gol var 1.60, karşılıklı gol yok 1.60 oranını kazandıracak.

Bordeaux son hafta oynanan Dijon maçında 2-1 kazandı.

Dijon ise Bordeaux maçında 2-1 yenildi.

Bordeaux, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 7 galibiyet, 4 beraberlik, 6 mağlubiyet aldı. Bordeaux, kendi sahasında 20 gol attı, 20 gol yedi.

Dijon ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 2 galibiyet, 6 beraberlik, 9 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Dijon, 18 gol atarken 40 gol yedi.