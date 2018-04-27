Bordeaux - Dijon sahaya çıkıyor

Bordeaux ve Dijon, 28 Nisan 2018 Cumartesi günü Fransa Ligue 1 maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 21:00. Maç öncesi Bordeaux 43 puanla 11. sırada, Dijon 42 puanla 12. sırada bulunuyor. Ev sahibi Bordeaux, son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 0 yenilgi aldı. Dijon son 5 mücadelede 0 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 127. İddaa'da Bordeaux kazanır 1.35, berabere biter 3.90, Dijon kazanır 5.00 oranıyla bahisçilere sunuldu. 2.5 gol altının oranı 1.70, 2.5 gol üstünün oranı 1.65. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.60 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.60.

Bordeaux önceki hafta Dijon mücadelesinde 2-1 kazandı.

Dijon, Bordeaux karşılaşmaında 2-1 yenildi.

Kendi sahasında 7 galibiyet, 4 beraberlik, 6 mağlubiyet alan Bordeaux, 20 gol attı ve 20 gol yedi.

Dijon ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 2 galibiyet, 6 beraberlik, 9 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Dijon, 18 gol atarken 40 gol yedi.