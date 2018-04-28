Bordeaux - Dijon sahaya çıkıyor

Fransa Ligue 1 maçında Bordeaux ile Dijon, 28 Nisan 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 21:00. Maç öncesi Bordeaux 43 puanla 11. sırada, Dijon 42 puanla 12. sırada bulunuyor. Bordeaux son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 0 yenilgi ile oynadı. Dijon, son 5 maçında 0 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 127. İddaa'da Bordeaux kazanır 1.35, berabere biter 3.90, Dijon kazanır 5.00 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt oranı 1.70, üst oranı 1.65. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.60 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.60.

Bordeaux önceki hafta Dijon mücadelesinde 2-1 kazandı.

Dijon, Bordeaux karşılaşmaında 2-1 yenildi.

Kendi sahasında 7 galibiyet, 4 beraberlik, 6 mağlubiyet alan Bordeaux, 20 gol attı ve 20 gol yedi.

Dijon ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 2 galibiyet, 6 beraberlik, 9 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Dijon, 18 gol atarken 40 gol yedi.