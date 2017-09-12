Bordo Bereliler Suriye filmi konusu

Bordo Bereliler Suriye, TV'de ilk kez bu akşam Kanal D'de ekranlara gelecek. Yönetmenliğini Erhan Baytimur'un yaptığı oyuncu kadrosunda Cenk Ertan, Sedat Mert, Arda Esen, Açelya Elmas ve Feyza Çıpa'nın yer aldığı Bordo Bereliler Suriye filmi, görevlerini tamamlamak ve 'dön emri almamak için telsizlerini kapatan bordo berelilerin hikayesini konu ediniyor. İşte Bordo Bereliler Suriye canlı izlemek için detaylar...

BORDO BERELİLER SURİYE KONUSU

Yüzbaşı Mehmet ve komutasındaki ekiple işbirliği yapan bordo berelilerin hedefi Suriye'de, Türk sınır güvenliğini tehdit eden bir terör örgütünü durdurmaktır! Bordo Bereliler Suriye saat 20.00'de ekranlara gelecek

BORDO BERELİLER SURİYE İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN... KANAL D CANLI

Hakkari Dağlıca'da 16 askeri şehit eden PKK'lıların yakalanması için seferberlik başlamıştır. Bölgeye getirilen bordo bereliler bu görevi tamamlamaya kararlıdır ve daha görevin başından 'dön' emri almamak için telsizlerini kapatırlar.

Yüzbaşı Mehmet ve komutasındaki ekiple işbirliği yapan bordo berelilerin hedefi Suriye'de, Türk sınır güvenliğini tehdit eden bir terör örgütünü durdurmaktır. Ancak örgütün başında yer alan "Çöl İmamı" lakaplı Ebu Salim'i yok etmek bir hayli zorlu olacaktır.