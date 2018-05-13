Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında bugün Bursaspor ile karşılaşacak Trabzonspor'da futbolcular, Anneler Günü'nü özel videoyla kutladı.

Karşılaşma öncesi son antrenmanını Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde dün gerçekleştiren bordo-mavililer, sırtlarında annelerinin adının yazdığı formalarla sahaya çıktı.

Bordo-mavili kulübün sosyal medya hesabından yayınladığı videoda, futbolcular için özel formaların hazırlanışı ve futbolcuların bu formalarla antrenman sahasına çıkıp "Her zaman arkamda olan canım annem, Anneler Günün kutlu olsun" ifadesinin yer aldığı pankart açmaları yer aldı.

Öte yandan, Trabzonspor'un resmi internet sitesinde futbolcuların formalarıyla fotoğrafı paylaşılarak, "Terli terli su içmeden antrenmanımızı tamamladık. Annelerimize sevgilerimizle..." ifadesi kullanıldı.