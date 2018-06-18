Tünel inşa etmek amacıyla 2016’da Elon Musk tarafından kurulan The Boring Company, insanları trafiğe sokmadan hızlı bir şekilde gitmek istedikleri yere ulaştırmayı planlıyor. Geçtiğimiz Mayıs ayında Los Angeles şehrinin altına inşa edilen tünelin neredeyse tamamlandığını açıklamıştı. Şirket, bu tünelin ilk test görüntüleri paylaştı.

Paylaşılan 10 saniyelik görüntülerde bir Tesla Model X aracının tünel boyunca hızlanarak ilerlemeye başladığı izliyoruz. Video ile beraber herhangi bir açıklama yapılmadı ancak Elon Musk’ın fütüristik taşıma sistemlerinin çalıştığı gözler önüne serildi.

Tünelin inşaatının daha ne kadar süreceği ve toplamda ne kadara mal olacağı bilinmiyor. Şirket, Chicago ve O'Hare Uluslararası Havalimanı arasında yolcu taşımacılığı yapacak yeni bir tünel inşaatı için de onay almayı başardı.