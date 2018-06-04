Son yıllarda istikrarlı büyüme rakamlarının yanı sıra sosyal sorumluluk bilinci ve en iyi işveren ödüllerinde almış olduğu üçüncülük ödülüyle dikkat çeken Borlease Grup, Allianz Sigorta’nın %80, Allianz Hayat ve Emeklilik Şirketinin ise %20 oranda hissedarı olduğu Magdeburger Sigorta’yı bünyesine kattı.
Daha önce Alesta Sigorta’yı ve sigorta sektörünün önemli acenteleri arasında yer alan Ayka Sigorta’yı satın alarak sigortacılık sektöründe çalışmalarına başlayan şirket, Magdeburger Sigorta’yı bünyesine katarak sektördeki hacmini büyüterek daha geniş kitlelere hizmet verecek. Operasyonel filo kiralama sektöründe 5 yılda 65 kat büyüyerek yaklaşık 6.000 araçlık filoya ulaşan Borlease Grup, bu satın almayla birlikte filo kiralama sektörünün yanı sıra sigortacılık sektörünün de önemli oyuncuları arasında olmayı hedefliyor.
Magdeburger Sigorta’yı sektörde önemli bir konuma getirmeyi hedeflediklerini belirten Borlease Grup Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Cem Hancan “Yüzde 100 yerli sermayeli bir grup olarak Türkiye’ye yatırımlarımıza devam ediyoruz. Faaliyet gösterdiğimiz sektörler sigortacılık sektörünün en önemli bileşenlerinden oluşuyor.
Bu nedenle bu konudaki deneyim ve başarımız bizi sigortacılık alanında daha büyük bir yatırım yapma noktasına getirdi” dedi. Türkiye’nin, dünya ekonomisi içerisinde yaklaşık %1’lik paya sahipken, dünya sigorta piyasası içerisindeki payının binde 3 civarında olduğunu belirten Hancan, “Bu rakamlar dikkate alındığında Türkiye olarak bu alanda gidilecek çok yolumuz olduğunu düşünüyoruz. Grup şirketlerimiz arasında yer alan Ayka Sigorta ile 2016 yılında üretim birinciliği, 2017 yılında ise üretim üçüncülüğü başarıları gösterdik. Sigortacılık sektöründeki başarılı çalışmalarımızı Magdeburger Sigorta’da da göstermeyi hedefliyoruz. Gerçekleştirdiğimiz satın almayla fiyat rekabetinin yanı sıra sunduğumuz hizmet ve teminat içerikleriyle birlikte hızlı, girişimci ve yenilikçi yapımızla daha geniş kitlelerin sigorta sistemine dahil olmasını hedefliyoruz. Gücümüzü ve deneyimimizi, yeni hedeflerimizi gerçekleştirmek ve uluslararası arenada ülkemizi temsil etmek için ortaya koyuyoruz” diye konuştu. Konu ile ilgili bir açıklama yapan Allianz Türkiye İcra Kurulu Başkanı Aylin Somersan Coqui, bu satışın Allianz Sigorta’nın stratejik hedeflerinin bir parçası olduğuna vurgu yaparak, “Magdeburger Sigorta’nın yeni hissedarlarının şirketin hizmet ağını genişleterek daha geniş kitlelere sigorta hizmeti vermesini ve sektörün gelişimine katkıda bulunmasını diliyorum” dedi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.