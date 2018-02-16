Borneo'da 16 yılda 100.000 orangutan insanlar yüzünden yok oldu

Borneo'da yapılan bir araştırma, adada yaşayan 'soyu tükenme tehlikesiyle karşı karşıya' olan orangutanların sayısının 1999 yılından bu yana şok edici bir hızla azaldığını ortaya koydu.
16 yılı kapsayan araştırma, ortaya çıkan rakamları 'akıl almaz' diye niteliyor.
Bu hızlı yok oluşun bilinen önemli sebepleri arasında orangutanların yaşam alanı olan ormanların, kereste ticareti, yağı kıymetli palmiye dikimi, madencilik ya da kağıt fabrikaları yapımı amaçlarıyla kesilmesi olarak görülüyordu.
Fakat Current Biology adlı dergide yayımlanan araştırmaya göre orangutanlar, hala ormanlık olan alanlarda düşünülenden çok daha büyük bir hızla yok oluyorlar.
Bu da Almanya'daki Max Planck Evrimci Antropoloji Enstitüsü'nden Maria Voigt'un işaret ettiği gibi çok sayıda orangutanın ormanlık alanda insanlar tarafından öldürüldüğü anlamına geliyor.
Doktor Voight ve arkadaşları, orangutanların avcılar tarafından hedef alındığını ve özellikle ekili alanlarda yetişen ürünleri yedikleri gerekçesiyle öldürüldüklerini söylüyorlar.
Yine araştırma ekibinden Britanya'da Liverpool John Moores Üniversitesi'nden Profesör Serge Wich "Kalan orman alanları içindeki orangutan kaybının bu kadar büyük olacağını beklemiyorduk. Avcıların oluşturduğu tehdidin çok önemli olduğu doğrulanmış oldu" diyor
Profesör Wich, "Hayvanlar bir çiftliğin yakınlarında insanlarla karşı karşıya geldiğinde daima kaybeden taraf oluyor. Öldürülüyorlar. Daha geçen hafta bir orangutanın vücudunda 130 saçma ile bulunduğu haberi geldi. Bunlar şok edici ve gereksiz şeyler. Orangutanlar çiftliklerde yetişen meyvaları yiyor olabilir ama tehlikeli değiller" diye sürdürüyor.
Profesör Wich Malezya ve Endonezya hükümet yetkililerinin orangutanların hedef alınmasına karşı açık bir tepki koyması için çağrı yapıyor.
Fakat bu orangutanların karşı karşıya olduğu diğer tehlikeyi yani ormanların inanılmaz bir hızla yok edilişini ortadan kaldırmıyor.
Araştırmacılar ormanların bu hızla yok edilmesi durumunda önümüzdeki 35 yıl içinde 45 bin orangutanın daha yok olacağını tahmin ediyorlar.
Birleşmiş Milletler'in doğayı koruma örgütü WWF'den Emma Keller bu tehlike karşısında tüketicilerin özellikle birçok gıda ürününe katılan palmiye yağının üretiminin doğayı yok etmeden yapılması konusunda şirketlere baskı yapması gerektiğini söylüyor.
Doğa koruma uzmanları bu araştırmanın bulguları doğrultusunda umut verici bir öneri daha getiriyorlar.
Britanya'daki Chester Hayvanat Bahçesi'nden bir ekip, insanlarca yapılan asma köprü benzeri bağlantıların orangutanlar tarafından parçalanan orman alanları arasında geçiş için kullanabildiğini kanıtlayan fotoğrafları yayınladılar.
Hayvanat bahçesi yetkilisi Catherine Barton, Malezya'daki bir yerel yardım örgütünün de yardımıyla, orangutanların kullanabileceği şekilde Borneo'da palmiye çiftlikleri, yollar ve su kanalları ile bölünen orman alanlarını bağlayan köprüler yaptıklarını anlattı ve hayvanların bunları hemen kullanmaya başlamış olmasının çok umut verici olduğunu söyledi.
Ama Barton uzun vadede çözümün, ormandan alınan alanların yeniden ormana döndürülmesi ve orangutan yaşam alanlarının korunması olduğunu vurguluyor.
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