Bornova Beckerspor: 37 - Yakın Doğu Üniversitesi: 93

Maça hızlı başlayan Yakın Doğu, ilk çeyreği 21-16 önde tamamladı. 2 periyotta rakibine sadece 5 sayı imkanı sağlayan Yakın Doğu, devreyi 54-21 önde tamamladı. Konuk ekibin baskılı oyununu 3. ve 4. periyotta da sürdürünce maçtan 56 sayı farkla galip ayrıldı.

SALON: Bornova Atatürk

HAKEMLER: Seyhan Topaloğlu, Halil Erkoç, Ahmet Tunca Evcil

BORNOVA BECKERSPOR: Duygu Fırat 8, Özge Karataş 8, Şebnem Özçelik 5, Molnar 6, Lubcke 6, Mürüvvet Menderes, Serenay Özlem Çakmakçı, Sümeyya Özcan 3, Göksu Kalender, Gizem Gökdemir 1

YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ: Bahar Çağlar 10, Eldebrink 10, McBride 8, Olcay Çakır Turgut 10, Lavender 16, Cansu Köksal 6, Emine Koç 2, Gökçe Doğan 10, Gruda 21

1. PERİYOT: 16-21

DEVRE: 21-54

3. PERİYOT: 32-70

BEŞ FAULLE ÇIKANLAR: 35.34 Lubcke (Bornova Beckerspor)

Yakın Doğu Üniversitesi

Bornova Beckerspor

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