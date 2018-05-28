HT Egeli'nin haberine göre, Bornova Belediyesi’nde çalışan 180 işçiyi kapsayan toplu iş sözleşmesi imzalandı. Bornova Belediyesi ile Belediye-İş Sendikası İzmir 6 Nolu Şube arasında gerçekleşen Toplu İş Sözleşmesi imzalarını Belediye Başkanı Olgun Atila, Belediye-İş Sendikası Genel Başkanı Nihat Yurdakul, Belediye-İş TİS Örgütlenme Sekreteri Erdoğan Kefeli ve 6 Nolu Şube Başkanı Veysel Aygiray attı. Bornova Belediyesi çalışanlarının da katıldığı törende konuşma yapan Başkan Atila, sözleşmenin herkes için hayırlı olmasını diledi.

Başkan Olgun Atila, “Gönlümüz daha iyisine imza atmak istiyor. Fakat maalesef ülkemizin içinde bulunduğu durumda herkes için tekrar tekrar düşünmemiz gereken bir noktadayız. Dolayısıyla biz verebileceğimiz en üst limiti verdik” dedi. Göreve geldiği günden bu yana çalışanlarına büyük önem verdiklerini ifade eden Atila, “Bizim birinci görevimiz işçimizin, emekçimizin maaşını ödemek. Ben her zaman şunu söylüyorum. Eğer 6 ay işçinin maaşını ödeyemezsem, o dakika görevimden ayrılırım” diye konuştu.

GÜLERYÜZLÜ HİZMET

Belediye-İş Sendikası Genel Başkanı Nihat Yurdakul ise Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila’ya tüm çalışanlar adına teşekkür ederek, “Biz işçiyiz ve çalışanın, üretenin, alın terini dökenin yanındayız. Tüm işçi arkadaşlarımdan aldıkları bu farkı Bornova halkına daha güleryüzlü bir şeklide hizmet ederek iade etmelerini istiyorum” dedi.

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