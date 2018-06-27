HT Egeli'de yer alan habere göre, Bornova Belediyesi çocukların özgürce koşup oynayabilmesi için yeni parklar yapmaya devam ediyor. Belediye, son olarak Evka-3 Mahallesi’nde 126/4 Sokak üzerinde bulunan parkı yenileyerek vatandaşların kullanımına sundu. Parkta öncelikle eski merdivenler, doğaya daha uygun doku ve renkte inşaat malzemeleri kullanılarak yenilenip, yeni korkuluklarla daha güvenli hale getirildi. Çocuk oyun alanındaki kum havuzunu kauçuk kaplama zemine dönüştüren Bornova Belediyesi, oyuncakları da yenileri ile değiştirdi. Dinlenme ve gezinti alanları da elden geçirildi. Mevcut yeşil dokudan daha fazla kişinin yararlanmasını sağlamak için çam ağaçlarının içindeki parka, 14 adet piknik masası da yerleştirilerek doğa ile içiçe piknik yapma ve dinlenme imkanı sunuldu. İlçedeki 526 park, 2018 yılı sonunda 541’e çıkarılacak. Ayrıca kişi başına düşen yeşil alan miktarının 9.34 metrekare olduğu Bornova’da yapılan çalışmalarla toplam yeşil alan miktarı 2018 yılı sonunda 4 milyon 124 bin metrekareye çıkmış olacak.

"Açılışa katılan Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila, daha yeşil bir Bornova için çalıştıklarnı söyledi. "