Bornova’da tarımsal üretim destekle arttı

Bornova Belediyesi’nin, tarımsal üretime verdiği destekler sayesinde çiftçinin yüzü gülüyor. Belediye, Bornova Tarımsal Kalkınma Kooperatifi’ne de öncülük ediyor. Bornova Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Göksel Eralp olağan genel kurulda yaptığı konuşmada, Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila’ya çiftçiye verdiği destekler nedeniyle teşekkür etti. “Bornova Misket Üzümü” ile “Bornova Bamyası”na coğrafi işaret tescili almak için çalışma başlatan Bornova Belediyesi, yerel tohumların gelecek kuşaklara aktarılması amacıyla düzenlenen tohum takas şenliğini geleneksel hale getirdi. Üreticiyi desteklemek amacıyla düzenlenen Kiraz Şenliği’nin beşincisi gerçekleştirilirken, kırsal mahallelerdeki vatandaşlara 2 bin 500 zeytin fidanı dağıtıldı.

HT Egeli'de yer alan habere göre, eğitimler düzenleyerek yeni arıcılar yetiştiren Bornova Belediyesi, 22.5 dönümlük alanda arılık oluşturdu. Bu alana, arıcılık eğitimine katılanlar kovanlarını koyabiliyor. Vatandaşlara 1000’den fazla meyve fidanı dağıtan Bornova Belediyesi, fidan dikim etkinlikleriyle de çevrenin yeşillendirilmesi konusunda teşvik edici rol üstleniyor.