Bornova’nın çevre projeleri örnek oldu

Bornova Belediyesi çevreci proje ve çalışmaları ile öne çıkıyor. Enerji politikalarının belirlenmesinde önemli bir işbirliği platformu olan Energy Cities üyesi de olan Bornova Belediyesi, güneşten elektrik üretiyor. Bornova’da katma değeri yüksek ürünler geri dönüşüme kazandırılıyor. Bornova Belediyesi yaptığı park yatırımları ve oluşturduğu ağaçlandırma alanlarıyla Bornova’nın yeşil alanlarını artırıyor. İlçede atık yağ ve atık piller de katı atıklar gibi ayrı toplanıyor.

HT Egeli'de yer alan habere göre, vatandaşlar dönüşüm kutusuna her attıkları ürün için puan topluyor. Belirlenen puanlara ulaşanlara çeşitli hediyeler dağıtılıyor. Minik öğrencilerin de katılarak renk kattığı etkinliklerde Büyük Park’ta kurulan stantlarda çevreci projeler ve ürünler sergilenerek vatandaşlar bilinçlendiriliyor.

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