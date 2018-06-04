Bornova’nın pazar yeri taşındı

Bornova Belediyesi pazarcıları, esnafı ve Yeşilovalılar’ı uzun yıllardır 4076 sokak üzerinde kurulan pazarın neden olduğu sıkıntılardan kurtardı. Bornova Belediyesi, pazar esnafının mağdur olmaması için pazaryerini taşımadan önce 4076 sokak paralelindeki alanın zeminini uygun hale getirip, gerekli düzenlemeleri yaptı. Kura çekiminin ardından Yeşilova Pazarı ilk kez bu hafta yeni yerinde kuruldu. Pazarın yeni yerinde kurulmasıyla birlikte 4076 sokaktaki kargaşa yerini düzene bıraktı. Bornova Belediyesi kısa süre içinde Yeşilova Mahallesi için kapalı pazaryeri projesi hazırlayarak geçici olarak açılan pazarı buraya taşıyacak. Pazarcılar, “Burada yerlerimiz eşit bir şekilde dağıtıldı. Herkes memnun” dedi.

HT Egeli'de yer alan habere göre, Belediye Başkanı Olgun Atila, Yeşilova’da kapalı pazaryeri yapılana kadar tüm tarafları memnun edecek bir çözüm ürettiklerini belirterek, “Kimsenin mağdur olmaması da bizim için en büyük mutluluk” dedi.

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