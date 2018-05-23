Borsa İstanbul Başkanı Himmet Karadağ, borsanın döviz satışına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bloomberg HT'de konuşan Himmet Karadağ ekonomideki son gelişmeleri analiz ettiklerini ve bu gelişmeler neticesinde dolardaki son atakların ekonomik parametrelere dayanmadığını görerek TL'ye olan güven vermek istediklerini söyledi.

Karadağ, güven vermek için bu adımı attıklarını, ne kadar döviz sattıklarını ise bilmediğini söyledi.

Satılan döviz miktarını bilmediğini ifade eden Karadağ, "Arkadaşlara sormuyorum" şeklinde konuştu. Karadağ, "Normal şartlarda finans birimimiz farklı para birimlerinden gelirimizi planlıyor" bilgisini

Karadağ, yapılan satışın potansiyel etkilerinin piyasada görüleceğini söyledi.

Borsa İstanbul, kısa vadeli ihtiyaçları dışında kalan döviz varlıklarının tamamını Türk Lirasına çevirdi.

Bununla birlikte Borsa, Türk şirketere spot piyasadan döviz almak yerine Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nı kullanmalarını önerdi.

Borsadan yapılan açıklamada, ekonomik göstergelerin mevcut döviz kurlarına yeterince yansımadığı ve TÜFE bazlı reel efektif döviz kuru endeksinin Nisan ayında 81,71 ile veri tarihinin en düşük seviyesine gerilediğine dikkat çekilerek, "Tüm sektör ve şirket mali tablolarında kurun bu seviyelere çıkmasını gerektirecek ekonomik bir verinin bulunmadığı dikkate alınarak, Türk Lirasına olan güvenimizin ve desteğimizin bir göstergesi olarak, Borsamızın kısa vadeli ihtiyaçları dışında kalan döviz varlıklarının tamamı bugün itibariyle Türk Lirasına çevrilmiştir." denildi.