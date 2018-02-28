Borsa, güne düşüşle başladı

Açılışta BIST 100 endeksi, 403,49 puan ve yüzde 0,34 azalarak 118.428,11 puana geriledi. Bankacılık endeksi yüzde 0,60, holding endeksi de yüzde 0,15 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,15 ile tekstil, deri, en çok gerileyen ise yüzde 0,89 ile turizm oldu.

Dün, küresel piyasalardaki pozitif havanın etkisiyle 119.216,83 puana kadar yükselen BIST 100 endeksi, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın ABD Kongresi'nde yapacağı para politikası sunum metnindeki açıklamalarının yayınlanmasıyla birlikte düşüşe geçerek günü önceki kapanış seviyesinin hemen üzerinde 118.831,60 puandan tamamladı.

Analistler, yurt içinde konut fiyat endeksi, yurt dışında ise Avro Bölgesi enflasyon ile ABD'de büyüme verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 119.500 puanın direnç, 116.800 puanın destek konumunda bulunduğunu dile getirdi.