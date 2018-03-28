Borsa güne düşüşle başladı

Açılışta BIST 100 endeksi, 509,32 puan ve yüzde 0,44 azalışla 115.687,22 puana geriledi. Bankacılık endeksi yüzde 1,39, holding endeksi yüzde 0,71 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,78 ile bilişim, en çok gerileyen ise bankacılık oldu.

Dün analistlerin direnç olarak nitelendirdiği 117.700 puanı test eden BIST 100 endeksi, günün ikinci yarısında etkisini artıran satışlarla düşüşe geçerek günü önceki kapanışa göre yüzde 0,19 azalışla 116.196,54 puandan tamamladı.

Analistler, bugün ABD'de büyüme ve kişisel tüketim harcamaları başta olmak üzere açıklanacak verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 114.500 seviyesinin destek, 117.700 puanın direnç konumunda olduğunu dile getirdi.