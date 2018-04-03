Borsa güne düşüşle başladı

Açılışta BIST 100 endeksi, 151,66 puan ve yüzde 0,13 azalışla 114.290,44 puana geriledi. Bankacılık endeksi yüzde 0,28, holding endeksi yüzde 0,43 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,51 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı, en çok gerileyen ise yüzde 1,27 ile elektrik oldu.

Dün 115.390,46 puana kadar yükselen BIST 100 endeksi, günün ikinci yarısında etkisini artıran satışlarla gerileyerek günü önceki kapanışa göre yüzde 0,42 azalışla 114.442,10 puandan tamamladı.

Analistler, bugün yurt içinde enflasyon, yurt dışında ise Avrupa'da açıklanacak imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 113.400 seviyesinin destek, 117.700 puanın ise direnç konumunda olduğunu kaydetti.